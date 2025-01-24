Глава Минприроды Козлов: к лету мазута на побережье Черного моря быть не должно

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Ведомство готовит проект по улучшению состояния пострадавших от разлива нефтепродукта регионов.

Глава Минприроды Козлов заявил, что к лету мазута на пляже быть не должно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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К началу летнего сезона на пляжах не должно быть мазута, который разлился после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом журналистам заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«К этому лету пляж должен соответствовать нормативам, мазута на пляже быть не должно», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что загрязненный мазутом грунт вывозится на временную площадку, откуда его затем заберет предприятие по утилизации. На самом побережье будут проведены работы с привлечением сил МЧС, волонтеров и новых технологических решений.

Тем временем Минприроды готовит проект по улучшению состояния пляжа. Он предусматривает установку новых гидросооружений — волнорезов, которые будут предохранять береговую линию.

«Для этого нам нужно сделать проектно-сметную документацию и в одно из межсезоний зайти с техникой и специалистами, провести эту работу. А до этого времени те люди, которые ответственны за работу на пляже, делают все, чтобы к летнему сезону пляж соответствовал определенным нормативам», — заключил Козлов.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности о владельцах затонувшего у Керчи танкера.

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