Глава Минприроды Козлов: к лету мазута на побережье Черного моря быть не должно

К началу летнего сезона на пляжах не должно быть мазута, который разлился после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом журналистам заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«К этому лету пляж должен соответствовать нормативам, мазута на пляже быть не должно», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что загрязненный мазутом грунт вывозится на временную площадку, откуда его затем заберет предприятие по утилизации. На самом побережье будут проведены работы с привлечением сил МЧС, волонтеров и новых технологических решений.

Тем временем Минприроды готовит проект по улучшению состояния пляжа. Он предусматривает установку новых гидросооружений — волнорезов, которые будут предохранять береговую линию.

«Для этого нам нужно сделать проектно-сметную документацию и в одно из межсезоний зайти с техникой и специалистами, провести эту работу. А до этого времени те люди, которые ответственны за работу на пляже, делают все, чтобы к летнему сезону пляж соответствовал определенным нормативам», — заключил Козлов.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности о владельцах затонувшего у Керчи танкера.