Обрушение четырехэтажного жилого здания в Турции попало на видео

Спасатели вызволили из-под завалов двоих человек и разыскивают остальных пострадавших.

В турецком городе Конья обрушилось четырехэтажное здание. Подробности происшествия и комментарии представителей местных властей публикует издание Habertürk.

Момент ЧП попал на видео — на этих кадрах видно, как строение в считанные секунды складывается подобно карточному домику. Предварительно, внутри находились пять человек. По данным губернатора города Ибрагима Акина, двоих удалось извлечь из-под завалов живыми, они госпитализированы. Еще троих спасатели ищут.

В район происшествия направлены около 200 сотрудников агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD) из разных провинций, пожарные, полицейские, 112 бригад скорой медицинской помощи и служащие муниципалитета. Представители AFAD и пожарные команды прослушивают груды обломков с помощью специальных устройств и продолжают поисково-спасательные работы.

Местный депутат Сельман Озбоячи сообщил прессе, что в обрушившемся здании, заселенном в 1994 году, расположены 14 квартир и семь магазинов. Строение не допускало преобразований в связи с возрастом, однако не вызывало опасений. Находившиеся внутри люди почувствовали неладное и успели предупредить других, поэтому на момент аварии в нем остались только пятеро.

Расследование по данному инциденту начала Генеральная прокуратура, ответственными назначены три прокурора. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз передал пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил надежду, что оставшиеся под завалами вскоре будут спасены. Он также подчеркнул, что на ликвидацию последствий ЧП брошены все возможные ресурсы.

«Наши молитвы и все наши усилия направлены на то, чтобы не допустить никаких потерь», — сказал он.

Ранее, писал 5-tv.ru, девятилетний мальчик погиб под завалами снега в Красноярском крае. Тело ребенка из сугроба достали местные жители, прешедшие на помощь полицейским.