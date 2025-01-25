Одобрили не все: сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Его кандидатуру выдвинул президент Штатов Дональд Трамп. Однако такой выбор удивил многих.

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на должность министра обороны. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Хегсета выдвинул президент США Дональд Трамп. Но это решение поддержали не все республиканцы. Голоса разделились поровну: 50 было «против», а 50 «за».

Решающим стал выбор вице-президента Джея Ди Вэнса, который председательствует в верхней палате Конгресса. Он отдал свой голос, тем самым выведя Хегсета на первое место.

К слову, у Хегсета неоднозначная репутация. Мужчину неоднократно обвиняли в злоупотреблении спиртными напитками и неподобающим поведении на рабочих мероприятиях. Сам Пит называет обвинения «анонимными и ложными».

Пит Хегсет родился 6 июня в 1980 году в Миннеаполис, штат Миннесота. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и на Гуантанамо. С 2014 года Пит работал на телеканале Fox. Его назначение вызвало в Пентагоне шок, ведь у него нет должного опыта, чтобы занимать такую должность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты помощи Украине.