Одобрили не все: сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Сенат конгресса США одобрил кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Фото: Reuters/Benoit Tessier

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Его кандидатуру выдвинул президент Штатов Дональд Трамп. Однако такой выбор удивил многих.

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на должность министра обороны. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Хегсета выдвинул президент США Дональд Трамп. Но это решение поддержали не все республиканцы. Голоса разделились поровну: 50 было «против», а 50 «за».

Решающим стал выбор вице-президента Джея Ди Вэнса, который председательствует в верхней палате Конгресса. Он отдал свой голос, тем самым выведя Хегсета на первое место.

К слову, у Хегсета неоднозначная репутация. Мужчину неоднократно обвиняли в злоупотреблении спиртными напитками и неподобающим поведении на рабочих мероприятиях. Сам Пит называет обвинения «анонимными и ложными».

Пит Хегсет родился 6 июня в 1980 году в Миннеаполис, штат Миннесота. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и на Гуантанамо. С 2014 года Пит работал на телеканале Fox. Его назначение вызвало в Пентагоне шок, ведь у него нет должного опыта, чтобы занимать такую должность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты помощи Украине.

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