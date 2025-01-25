ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи боевиков в зоне СВО

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 1,4 тысячи боевиков на разных направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ за сутки удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, а также склады хранения беспилотников ВСУ в 132-х районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132-х районах», — уточнили в ведомстве.

По данными Минобороны, подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Российские силы нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дачное, Белогоровка, Константиновка, Орехово-Василевка, Часов Яр и Зеленовка ДНР.

Группировка войск «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в Токаревке, Антоновке, Янтарное и Садовое Херсонской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь, Великая Новоселка ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Су-34 нанес удар по военной технике ВСУ.