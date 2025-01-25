Самолет Ан-24 выкатился за полосу движения в Хабаровском крае

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

На борту лайнера находилось 20 пассажиров и три члена экипажа.

Самолет Ан-24 выкатился за полосу движения в Хабаровском крае: ведется проверка

Фото: Восточное МСУТ СК России

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Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», во время взлета покинул взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нелькана, выкатившись с нее.

Самолет направлялся с рейсом по маршруту Нелькан — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. На борту транспортного средства было 20 пассажиров и три члена экипажа.

Пострадавшие отсутствуют, возгорания не последовало.

В пресс-службе авиакомпании «Хабаровские авиалинии» рассказали, что эксперты проводят оценку технического состояния воздушного судна, после которой можно будет принять решение о возобновлении рейса.

Время отправки было перенесено в связи с проверкой, поэтому сообщается, что пассажиров уведомят о следующем вылете.

В связи с инцидентом Росавиация проводит расследование, о чем сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния. Как ожидается, для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт — рейс назначен на завтра, 26 января», — информировал он в Telegram-канале.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СУТ СК) России пояснили, что ведется доследственная проверка случившегося. Рассматриваются признаки преступления по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Внуково введены ограничения на полеты.

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