Еще в одном аэропорту Москвы введены ограничения на полеты

Ранее Домодедово и Жуковский применили те же меры.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 24 января в аэропортах Домодедово и Жуковский — с 0:22 по мск — были введены ограничения полетов, они все еще актуальны.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье. О пострадаших не сообщалось.