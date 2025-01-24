Еще в одном аэропорту Москвы введены ограничения на полеты

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 25 0

Росавиация: во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Еще в одном аэропорту Москвы введены ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ранее Домодедово и Жуковский применили те же меры.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 24 января в аэропортах Домодедово и Жуковский — с 0:22 по мск — были введены ограничения полетов, они все еще актуальны.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье. О пострадаших не сообщалось.

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