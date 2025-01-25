«Ремиссия диабета»: Корнелия Манго о влиянии грудного вскармливания на инсулин

Певица поделилась советами о том, как бороться с тяжелой болезнью.

Российская певица, участница «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго страдает от сахарного диабета. В декабре прошлого года она родила дочку. Этого женщина ждала десять лет. Сейчас исполнительница делится опытом того, как справляться со сложным недугом в условиях материнства.

Тридцативосьмилетняя мама рассказала подписчикам, что в процессе грудного вскармливания ее ждали трудности. После каждого раза уровень сахара в крови критически падал.

«Я была крайне удивлена, когда после родов, спустя всего лишь четыре часа, столкнулась с первой гипогликемией. Потребность в инсулине сразу после родоразрешения была минимальной, иногда отсутствовала, о чем меня предупреждал эндокринолог. Я снизила базальную дозу и дозу перед едой», — сообщает Корнелия.

Сахар в организме при кормлении грудью падает, поскольку выработка еды для малыша растрачивает энергию. Манго делится, что восполняла нехватку сахара сладкими углеводами.

В итоге знаменитость обнаружила способ предотвращения сложностей, и ее состояние сразу улучшилось. Она поняла, что уменьшить дозу инсулина можно в два раза. Женщина отметила быстрый уход веса и резкое понижение сахара.

«Для меня этот период стал вторым медовым месяцем, своего рода ремиссией диабета», — добавляет она.

Также исполнительница говорит, что за день 10-15 раз проверяет свое состояние. К видеоролику с ребенком на руках Корнелия прикрепила и фото с показателям глюкометра. Подписчики восхитились внешними изменениями артистки и поделились своими историями.

«Какие вы красивые»;

«Корнелия, пусть у вас всегда будут такие показатели», — писали фанаты.

Известно, что кормление грудью при диабете не запрещено. Заболевание не влияет на ребенка и качество молока. Однако не стоит забывать, что матери следует наблюдаться у эндокринолога и проверять уровень глюкозы регулярно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Корнелия Манго в 38 лет впервые стала мамой.