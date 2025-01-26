Трамп подтвердил заморозку выделения помощи другим странам

Президент США Дональд Трамп официально заявил о заморозке выделения новой помощи другим странам. Выступил с этими словами он в Лас-Вегасе, мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.

«Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи!» — сказал он.

Трамп также создал новый департамент эффективности — DOGE. Его возглавил американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск. Ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.

Прежде президент России Владимир Путин допустил отсутствие конфликта с Украиной, если бы Трамп победил на выборах в 2020 году. По его словам, из-за этого политическая ситуация во всем мире пошла кардинально иным путем.

По мнению многих экспертов, в том числе и по словам самого Дональда Трампа, выборы 2020 года в США были фальсифицированы демократами в пользу кандидата от Демпартии Джо Байдена. Результаты выборов посеяли разобщенность в американском обществе и привели к массовым акциям протестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил Трампу встретиться и «поговорить спокойно». Как напомнил российский лидер, Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном.