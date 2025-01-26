Трамп подтвердил заморозку выделения помощи другим странам

Он также создал новый департамент эффективности, который возглавил Илон Маск.
Фото: Zuma/ТАСС
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Президент США Дональд Трамп официально заявил о заморозке выделения новой помощи другим странам. Выступил с этими словами он в Лас-Вегасе, мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.
«Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи!» — сказал он.
Трамп также создал новый департамент эффективности — DOGE. Его возглавил американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск. Ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.
Прежде президент России Владимир Путин допустил отсутствие конфликта с Украиной, если бы Трамп победил на выборах в 2020 году. По его словам, из-за этого политическая ситуация во всем мире пошла кардинально иным путем.
По мнению многих экспертов, в том числе и по словам самого Дональда Трампа, выборы 2020 года в США были фальсифицированы демократами в пользу кандидата от Демпартии Джо Байдена. Результаты выборов посеяли разобщенность в американском обществе и привели к массовым акциям протестов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил Трампу встретиться и «поговорить спокойно». Как напомнил российский лидер, Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном.
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