Поджигателю ресторанов в Краснодаре украинский куратор обещал 35 тысяч рублей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 62 0

За один вечер в городе загорелись сразу три заведения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Задержанный за поджог трех ресторанов в Краснодаре заявил, что на преступление его толкнул украинский куратор, который пообещал ему за проделанную работу 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Преступником оказался 19-летний житель Динского района. Уточняется, что его аккаунт взломали хакеры и начали угрожать.

«Я совершил три пожара в трех ресторанах, а именно ресторан „МясоLove“, ресторан „Гусь“, ресторан „Бумбараш“. Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать», — рассказал молодой мужчина на опубликованных полицией кадрах.

Известно, что 25 января загорелись сразу три ресторана. Свидетели сообщали, что видели, как преступник забегал в заведения в маске и бросал коктейль Молотова. В результате было эвакуировано 102 человека. Оперативные службы быстро сработали, поэтому возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Петербурге.

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