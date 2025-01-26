Российские дипломаты возложили цветы к памятникам жертв Освенцима

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

Узники «фабрики смерти» на территории Польши были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские дипломаты возложили цветы к памятникам жертв немецких лагерей смерти в Освенциме. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, сотрудники нашего дипведомства не будут присутствовать на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — цитирует Андреева РИА Новости.

Посол добавил, российские дипломаты отметят годовщину «как следует» в своем кругу.

В Варшаве в последние десятилетия старательно переписывают историю, вымарывая из нее факты освобождения концлагерей на территории Польши советскими войсками. Однако именно Советский Союз рассказал миру об ужасах «фабрики смерти» в Освенциме. Когда передовые части 1-го украинского фронта 27 января 1945-го взломали ворота лагеря, они обнаружили чуть больше семи тысяч узников — истощенных, оставленных умирать отступающими немцами.

На территории только одного лагеря Аушвиц-2 Биркенау — нашли четыре газовых камеры и четыре крематория. По разным оценкам, нацисты уничтожили в них от 1,5 до четырех миллионов евреев, поляков, русских, цыган и представителей других народов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедет в Польшу на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим.

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