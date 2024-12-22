Нетаньяху не посетит церемонию 80-летия освобождения Освенцима в Польше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не приедет в Польшу на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что церемония состоится 27 января, но вот Нетаньяху там видеть не желают. Как уточнил замминистра иностранных дел Польши Владислав Бартошевски, причиной этому стал ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

По информации газеты, на мероприятии может присутствовать министр иностранных дел Гидеон Саар. Кроме того, стоит заметить, что в отличие от 75-летия освобождения Освенцима, когда в Польшу приехал экс-президент Израиля Реувен Ривлин, в этом году его преемник Ицхак Герцог, скорее всего, не посетит церемонию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху заявил о готовности Израиля к «полномасштабной войне». Она может начаться, если Ливан нарушит существующее перемирие. ЦАХАЛ совершила серию авиаударов по Бейруту сразу после объявления о перемирии с «Хезболлой». Удары были нацелены на финансовые объекты в Ливане. Данное мирное соглашение, достигнутое между Ливаном и Израилем, стало первым с начала 2023 года, после 13 месяцев непрерывных боевых действий.