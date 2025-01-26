Умер актер из сериала «Крепостная» Василий Черношкур

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Артист скончался на 79-м году жизни.

Умер актер из сериала «Крепостная» Василий Черношкур

Фото: кадр иp сериала «Опер по вызову», 2018-2021г

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Советский и украинский актер театра и кино Василий Черношкур, известный телезрителям участием в сериале «Крепостная» (2019-2022), умер на 79-м году жизни. Трагическую новость сообщил Херсонский театр имени Кулиша, на сцену которого артист выходил 40 лет.

Уточняется, что артист ушел из жизни 25 января, причина смерти не раскрывается.

Помимо съемок в проекте «Крепостная» с Екатериной Ковальчук в главной роли, Черношкур появился на экране в таких фильмах и сериалах, как «Ветер в лицо», «Окно жизни», «Опер по вызову», «Чужая жизнь», «Садовница», «Карпатский рейнджер», «Последний день войны», «Мавки», «Спасти Веру», «Провинциал».

Всего, по данным портала Кино-театр.ру, в фильмографии Черношкура 13 теле- и кинопроектов. В театре на счету актера более 200 ролей.

Василий Черношкур родился в 1946 году в Запорожье, окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, в 1968 году стал актером Херсонского областного украинского музыкально-драматического театра, где служил до выхода на пенсию в 2010 году. Имел звание заслуженного артиста Украинской ССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле на 84-м году жизни умерла Татьяна Позднякова — известный искусствовед и автор книг о поэтессе Анне Ахматовой.

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