По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

ВС РФ продолжают активное наступление на Красноармейском направлении спецоперации.

Расчет гаубицы «Мста-Б» применил высокоточный боеприпас «Краснополь-М2» против командного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты цели были получены благодаря работе операторов разведывательных беспилотников. Удар же был нанесен с расстояния свыше 15 километров от цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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