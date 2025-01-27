По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО
По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2»
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ продолжают активное наступление на Красноармейском направлении спецоперации.
Расчет гаубицы «Мста-Б» применил высокоточный боеприпас «Краснополь-М2» против командного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Координаты цели были получены благодаря работе операторов разведывательных беспилотников. Удар же был нанесен с расстояния свыше 15 километров от цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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