Глава МВД Германии потребовала более полумиллиарда евро на курсы для мигрантов

Озвученная сумма должна будет дополнить уже согласованный бюджет в 500 миллионов.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что на интеграционные курсы для мигрантов необходимо выделить 560 миллионов евро. Об этом сообщило издание Bild.

Интересно, что на разработку материала уже было выделено полмиллиарда евро. Фезер настаивает, чтобы названная ей сумма рассматривалась как «чрезмерные расходы» и шла в дополнение к уже запланированным средствам. Таким образом, на разработку интеграционных курсов Германия может потратить более миллиарда евро.

Государственный секретарь финансов Штеффен Мейер направил к бюджету бундестага письмо. В нем отмечается, что деньги «необходимы оперативно, чтобы обеспечить своевременную оплату и частично для продолжения начатых интеграционных курсов».

Озвученная необходимость непредвиденная. В июле 2024 года, когда согласовывался бюджет на текущий год, степень «потребности в интеграционных курсах не могла быть окончательно определена». Bild отмечает, что теперь Фезер слышит в свою сторону обвинения во лжи.

«Очевидно, что членов бюджетного комитета следует сознательно вести за кулисы. Учреждения, управляемые Социал-демократической партией Германии, такие как министерство Фезер, должны наконец прекратить постоянно работать с фальшивыми цифрами. Кажется, для этого есть способ. Потеря доверия серьезна», — такой комментарий дал директор по бюджету от Христианско-демократического союза Германии Кристиан Хаазе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии снова недовольны количеством мигрантов.