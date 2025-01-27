«Память должна быть всегда с нами»: Матвиенко возложила цветы в день снятия блокады Ленинграда

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На Пискаревском мемориальном кладбище прошли траурные мероприятия.

Фото, видео: Демьянчук Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Главная тема этого дня — 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Пискаревском мемориальном кладбище прошли траурные мероприятия. Именно там за 872 дня осады было захоронено не менее 470 тысяч жителей и свыше 70 тысяч красноармейцев, погибших во время обороны непокоренного города или умерших от ран в госпиталях.

Церемония началась с минуты молчания, во время которой почтили память павших. Затем возложили венки к монументу «Мать — Родина».

«Мы делаем и будем делать все для того, чтобы память об этой героической, трагической и в то же время победной странице нашей истории передать новым поколениям. Чтобы для каждого молодого россиянина подвиг ленинградцев, их величайшая сила духа были ясными, бесспорными и сейчас, и через десять лет, и через века. Память подвига ленинградцев она, конечно, должна быть всегда с нами», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как была полностью снята блокада Ленинграда.

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