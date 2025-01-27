«Люди обнимались, целовались»: страна вспоминает день снятия блокады Ленинграда

Эфирная новость 22 0

В этот день, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда

Фото, видео: © РИА Новости/Давид Трахтенберг; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

В этот день над Невой гремели не вражеские снаряды, а залпы салюта.

От голода и вражеских обстрелов погибли 630 тысяч жителей Ленинграда. Но, по данным историков, реальное число жертв доходит до полутора миллионов человек. Блокада продолжалась 872 дня. И ровно 81 год назад советские войска полностью освободили город в ходе операции «Январский гром». О победе ленинградцы узнали по радио. Над Невой гремели не вражеские снаряды, а залпы салюта. О том, как Северная столица встречала этот день, рассказывает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

27 января 44-го. Уже две недели, как советские войска освобождают южные пригороды Ленинграда — идет операция «Нева-2». Фашисты бегут из Петергофа, Красного Села, Пушкина. Накануне — из Гатчины. Все эти дни, что под Ленинградом гремит «Январский гром», жители осажденного города ждут то самое сообщение по радио.

«Слушали радио, по радио объявляли, что начались серьезные боевые действия, а 27 января все ожидали очередных сообщений», — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Елена Кан.

«Здесь есть специальные дикторские отметки — на что обратить внимание. Чтобы можно было сделать акценты, все должно было звучать максимально четко», — поясняет Александра Шанявская, заведующая отделом использования документов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Это оригинал текста главного диктора ленинградского радио Михаила Меланеда. Всю блокаду он в прямом эфире сообщал о воздушных тревогах, об изменениях норм хлеба, о событиях на фронте и в городе. Но то выступление — 27 января 44-го — Михаил Меланед считал главным в жизни.

«Преодолевая все трудности и мучения блокады вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для победы все свои силы…» — цитирует речь Александра Шанявская.

«От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас с знаменательным днем великой Победы под Ленинградом», — говорил диктор.

Эфир продолжил Лазарь Маграчев — радиожурналист, голос которого также сопровождал ленинградцев всю блокаду. Это было прямое включение не из студии, а отсюда — со ступеней башни городской думы на переполненном Невском проспекте. На записи слышны голоса ленинградцев:

«От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы».

«Салют я смотрела на набережной у памятника Медный всадник, но пробиться среди толпы поближе к парапету было невозможно. Люди обнимались, целовались…» — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Елена Кан.

872 дня. У каждого второго ленинградца диагноз дистрофия. Из трех миллионов жителей довоенного города салют над Невой увидят едва больше 500 тысяч человек.

«Отец рассказывал, что красивее салюта он не видел в жизни. Пусть они были более пышные — последующие, но это был самый радостный. Не случайно Юрий Воронов писал: „Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут“. Я сам… у меня у самого голос срывается на этих строках. И Ольга Берггольц и, конечно, Вера Инбер писали об этом в своих дневниках», — рассказывает краевед Алексей Ерофеев.

«И тут у меня, профессионального писателя, не хватает слов. Я просто говорю: Ленинград свободен. И в этом все», — писала поэтесса Вера Инбер.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
23 янв
Операция «Январский гром»: 81 год назад разорвался последний фашистский снаряд в Колпино
15 янв
«Рвали траву и съедали»: как дети блокадного Ленинграда ожидали освобождения
14 янв
Прорыв блокады Ленинграда: как проходила операция «Январский гром»
28 янв
В Петербурге открыли мемориальную доску историку блокады Валентину Ковальчуку
28 янв
Вопреки: как влюблялись и строили семьи во время блокады Ленинграда
28 янв
Машков указал на невероятную силу духа жителей Ленинграда во время блокады
27 янв
«Крошки в столовой собирали»: как люди выживали во время блокады Ленинграда
27 янв
Праздничный салют прошел в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда
27 янв
Путин: расследование преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны продолжится
27 янв
Никто не забыт, ничто не забыто: как выглядит мемориал жертвам ВОВ в Ленобласти
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Советские войска освободили Освенцим 80 лет назад
7:30
По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Люди обнимались, целовались»: страна вспоминает день снятия блокады Ленинграда
6:58
Раскрыты подробности освобождения Великой Новоселки в ДНР
6:38
«Вспомнил про меня»: Юрий Башмет поблагодарил Зеленского за санкции
6:18
«Коля переживает»: как жених Ксении Бородиной относится к ее детям

Сейчас читают

«Америка проклята»: Кустурица заявил о свободе Сербии и раскрыл секрет божественности
«Я убежала из дома»: как Тамара Семина покорила Россию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год