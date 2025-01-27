Искусство военного времени: что писали художники во время блокады Ленинграда

«Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» и одноименная выставка картин, которая работает в эти дни в Союзе художников Петербурга. Среди работ есть те, что создавались прямо во время осады. Несмотря на холод и голод — город жил. В театрах давали спектакли, работали оперная и балетная труппа. Во время бомбежек зрители и актеры спускались в подвал. О жизни творческих людей Ленинграда во время блокады расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Скорая помощь, раненые на носилках, разрушенный дом — рисунок 13-летнего жителя блокадного Ленинграда. И первая опубликованная работа Всеволода Петрова-Маслакова. Ее художник показывает, немного стесняясь. Тогда руки начинающего живописца дрожали от голода, холода и нехватки сна.

«Мало того, я же спал в противогазе! Потому что печка-буржуйка дымила. Это я теперь все знаю, а тогда не знал, что можно было трубу прочистить», — говорит житель блокадного Ленинграда, народный художник РФ Всеволод Петров-Маслаков.

Полуразрушенное здание на рисунке — дом, из которого Всеволод выносил вещи — сжигал, чтобы согреться. Дежурил на крышах, всеми способами добывал пропитание. От ужасов блокады отвлекался только в Доме пионеров — там записался сразу во все кружки.

«По дороге шел, по Обводному каналу. Я один раз насчитал — 24 трупа. Абсолютно перестали бояться, абсолютно», — вспоминает Петров-Маслаков.

Когда сомкнулось блокадное кольцо, многие художники и не думали покидать Ленинград. Они работали, маскировали город — яркие купола соборов покрывали шаровой краской, чтобы не привлекали внимание врага с высоты, писали агитационные плакаты для «Окон РОСТА».

«Бегали по крышам, тушили зажигалки, и тем не менее были художниками. Некоторые художники и во время блокады выходили на улицы — с определенными документами, которые позволяли в этот момент быть на улице, и фиксировали, что такое блокадный Ленинград», — говорит председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов.

Несмотря на холод и голод, важно было показать: жизнь в осажденном городе продолжается. В петербургском Союзе художников традиция — каждый январь посвящать блокадным творцам отдельную экспозицию.

Первая в блокадном Ленинграде выставка открылась в этом зале уже 2 января 1942 года. Тогда ее посетили не больше 500 человек. Эту выставку, которая посвящена уже подвигам и воспоминаниям тех ленинградцев, увидят десятки тысяч.

Среди 200 картин есть и те, с самой первой блокадной выставки. Вот буксиры у набережной Лейтенанта Шмидта, автопортрет и зарисовки — ноябрь 1941-го. А это работа 1945 года. Эскиз памятника долгожданному прорыву блокады — ректора академии имени Репина Виктора Твелькмейера.

«Мы провели сложнейшую реставрацию, потому что он был ветхий, драный, рваный — проложили тонировки, отмыли от грязи. И вот сегодня я с гордостью показываю просто вот всему человечеству, каким мог быть памятник прорыву блокады глазами человека 1945 года, профессора Академии художеств», — говорит искусствовед, член Санкт-Петербургского союза художников Владимир Васильев.

А те, кто родился позже, творили по воспоминаниям близких. Здесь за каждым экспонатом — история.

«Это все правда, потому что наши родители в то время были — бабушка и мама», — говорит художник Наталья Агаркова.

«У нас бабушка работала на 14-м хлебозаводе, входила в женский батальон, рыла окопы», — рассказывают скульпторы София и Татьяна Малышевы.

Художников, которые пережили блокаду, в Петербурге практически не осталось.

Музе Дегтяревой-Оленевой в январе — 95! Прийти на открытие выставки здоровье не позволяет. Вместо нее перед поклонниками — дочь.

«Зачем художнику еще раз создавать такой злой враждебный мир, когда он может сделать красивый мир, правда?» — задается вопросом дочь художницы Екатерина Дегтярева.

Возможно, поэтому на холстах — яркие сказочные персонажи, пестрые дома и почти всегда только счастливые люди. Война, блокада, голод — остались в прошлом, на тех полотнах из 1940-х.