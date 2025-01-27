Актер и медиаменеджер Игорь Янковский скончался на 74-м году жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 73 0

Он снимался в кино и телевизионных сериалах.

Актер и медиаменеджер Игорь Янковский скончался на 74-м году жизни

Фото: © РИА Новости/Иван Руднев

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На 74-м году жизни скончался актер и медиаменеджер Игорь Янковский скончался. Об этом в понедельник сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

текстКадр из х/ф «Колье Шарлотты». реж.: Евгений Татарский,1984г.

 

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Игоря Ростиславовича Янковского", – говорится в публикации.

О дате и месте, где пройдет церемония прощания с Игорем Янковским, будет объявлено позднее.

Янковский родился в 1951 году. В 1974 году он получил диплом об окончании Театрального училища имени Бориса Щукина. После этого до 1992 года он работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Кроме того, Янковский снимался в кино и телевизионных сериалах.

Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник народного артиста СССР Олега Янковского.

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