Лут рассказала о подготовке кадров для агропромышленного комплекса

Работу 18 тысяч агроклассов планируется организовать по всей России к 2030 году в рамках национального проекта. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях.

«Преимущественно это сельские школы. От городских школ мы, конечно, ни в коем случае не отказываемся. Конкуренция очень большая в отрасли. <…> Пока у нас седьмой и девятый классы и, соответственно, десятый и одиннадцатый классы», — сказала министр.

По словам Лут, в системе подготовки кадров для агропромышленного комплекса работают 45 высших учебных заведений, 40 из которых занимаются и средним специальным образованием. Всего в регионах около 1 100 вузов, в которых есть направления, связанные с сельскохозяйственной отраслью.

В свою очередь Министерство просвещения РФ работает над сокращением программы обучения для ускорения подготовки кадров, отметила Лут.

В декабре в «Тимирязев-Центре» в Москве открылась интерактивная площадка Город профессий АПК «Я в Агро», организованная Минсельхозом РФ, где посетители могут попробовать себя в разных профессиях в сфере агропромышленного комплекса.

В ходе визита на мероприятие Лут также рассказала о развитии системы агротехнологических классов в России. По словам министра, в этих классах будут проводиться занятия по математике, физике, биологии и химии. Кроме того, детям с самого раннего возраста будут рассказывать об основах сельского хозяйства.

Министр отметила, что в создании агротехнологических классов активное участие будет принимать бизнес. На данный момент министерство получает положительные отзывы от всех сельскохозяйственных предприятий, включая фермеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах Минсельхоза обеспечить технологическое лидерство России в сфере агропромышленного комплекса за ближайшие 12 лет.