Прорыв блокады Ленинграда: как проходила операция «Январский гром»

14 января 1944 года началось полное освобождение города.

«Январский гром» или операция «Нева-2». Именно в этот день, ровно 81 год назад, началось историческое наступление советской армии на южном берегу Финского залива и полное освобождение Ленинграда от фашистов. Чтобы выбить врага, в условиях полной секретности сюда были переброшены более 50 тысяч солдат и сотни единиц техники.

О том, как жители блокадного Ленинграда узнали о победном наступлении красноармейцев, расскажет корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Ленинград только что встретил новый 1944 год. Третий блокадный. Из трех миллионов жителей довоенного города к этому дню в осадном кольце остаются едва больше 500 тысяч человек.

Блокаду прорвали годом ранее, но немецкая артиллерия продолжала уничтожать город. Даты выбирали особые, один из самых страшных обстрелов гитлеровцы устроили 9 августа 43-го — тогда исполнился ровно год гимну осажденного Ленинграда — 7-й симфонии Шостаковича.

«К этой годовщине они подгадали страшный налет: бомба попала в трамвай прямо на Невском проспекте. 28 человек было сразу убито и 62 тяжелораненых», — рассказывает краевед Алексей Ерофеев.

«В 43-м и в начале 44-го были зафиксированы самые большие случаи гибели людей. 4 января снаряд попал в трамвайный поезд на Лесном проспекте. Повреждены два вагона. Ранено 77, убито 79. Это в основном учащиеся ремесленных училищ», — напоминает Надежда Черепенина, главный методист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.

«Отыгрывались на Ленинграде?» — задает вопрос корреспондент.

«Конечно! И Берггольц писала об этом, и Вера Инбер, которая вела дневник», — отвечает краевед Алексей Ерофеев.

«Попали в самый центр обстрела на Литейном. На трамвайной остановке многие легли на землю. Ну и достанется же теперь Ленинграду от немцев за Орел и Белгород!» — гласит запись из дневника поэтессы Веры Инбер.

Ранним утром 14 января 44-го 2-я ударная армия уже ждет сигнала к наступлению на южном берегу Финского залива. Маскировка беспрецедентная, секретность тотальная. За два месяца сюда из Кронштадта — он в семи километрах отсюда — перебрасывают сначала по воде, а затем и по льду 50 тысяч солдат и технику. Под самым носом у врага.

По Малой дороге жизни — от Лисьего Носа через Кронштадт на Ораниенбаумский плацдарм. Эта территория в 64 километра по побережью и 25 километров в глубину раньше самого Ленинграда попала в блокаду.

17 тысяч солдат обороняли Ораниенбаумский плацдарм два с половиной года.

«17 тысяч солдат, их же нужно было кормить…» — уточняет корреспондент.

«Вы задаете очень больной вопрос, тяжелейший. Говорите, 125 блокадных грамм, а здесь — 100 грамм. В августе 41-го года моряк — это 90 килограммов, а в апреле 42-го — это 45-47 килограммов мужики. Тут уже и немцев не нужно!» — отвечает Александр Сенотрусов, председатель военно-исторического общества «Форт Красная горка».

Отсюда будет положено начало полному освобождению города на Неве.

«Войска Ленинградского фронта перешли в наступление силами 2-й ударной армии с Ораниенбаумского плацдарма 14 января и силами 42-й армии из района Пулковских высот 15 января», — рассказывает Анатолий Жарский, старший научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат военных наук.

Летописец блокадного Ленинграда поэт Николай Тихонов 14 января 44-го напишет:

«Некоторые пешеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, ища, куда падают снаряды. Но снаряды не падали. Тогда стало ясно: это стреляем мы. Люди поняли, что-то, о чем они думали непрестанно, началось».

А началось то, что позже назовут «Январским громом». В секретных документах — операция «Нева-2».

В ближайшие дни советская армия освободит южные пригороды Ленинграда. В Екатерининском дворце Пушкина — немецкая конюшня, в гатчинских парках — братские могилы мирных жителей, пропал Самсон из Петергофа. Артиллерия продолжает обстрелы города. До полного снятия блокады остается 12 дней.