Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями

Блокада Ленинграда стоит в ряду таких чудовищных преступлений нацизма, как холокост и лагеря смерти. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, который находится сегодня в Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения города-героя.

Президент встретился и с теми, кто не понаслышке знает о тех страшных событиях Великой Отечественной войны. Несломленным ленинградцам и ветеранам, которые живут в Петербурге, глава государства вручил юбилейные медали к 80-й годовщине Победы.

«Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года — особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города. Они оставили своим потомкам, наши ветераны, навек вперед пример самоотверженности, милосердия, сплоченности и подлинного патриотизма, тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силы.

Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ. И сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат. В этом году мы будем отмечать 80-летие Победы. Он объявлен в России Годом защитника Отечества как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей. И в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь в зале, давайте их поприветствуем, поаплодируем», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что эти награды к 9 Мая получат все фронтовики, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.