На Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Умерова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями.

На Украине возбудили уголовное дело в отношении министра обороны Умерова

Фото: www.globallookpress.com/Nina Liashonok

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Уголовное дело в отношении главы Минобороны Рустема Умерова возбудили на Украине. Об этом сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Умерова подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным центра, министр безосновательно отказался от продления контракта с главой агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Представители центра призвали украинское Национальное антикоррупционное бюро проверить Умерова и привлечь к ответу.

В октябре прошлого года сообщалось, что на фоне серьезных потерь, которые ВСУ несут на фронте, в Киеве объявили о кадровых чистках в Минобороны.

Глава ведомства Умеров уволил сразу трех своих заместителей, а также госсекретаря министерства. Также из ведения Главного управления разведки была выведена компания, которая занималась экспортными операциями.

Как писали украинские СМИ, это стало серьезным ударом по главе ГУР Кириллу Буданову, которого отстранили от финансовых потоков. До этого Умеров уволил без согласования с начальником разведки двух его замов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы министерства по делам ветеранов Украины Руслану Величко-Трифонюк уволили с поста за унижение подчиненных.

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