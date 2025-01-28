В Киеве снесли памятник ученому Павлову

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Знаменитый русский физиолог внес огромный вклад в развитие мировой медицины.

В Киеве снесли памятник ученому Павлову

Фото: © РИА Новости

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В Киеве был снесен памятник великому русскому и советскому физиологу, нобелевскому лауреату Ивану Павлову. С таким заявлением выступили в департаменте территориального контроля Киевской городской госадминистрации.

«Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом… Демонтированный памятник хранится на специальной площадке для бесхозного имущества. В дальнейшем он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А. К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты», — отмечает ведомство.

Снесенный монумент находился рядом с Александровской больницей.

Ранее 5-tv.ru писал, что потомок Пушкина осудил сносы памятников поэту. Мужчине время от времени рассказывают знакомые, проживающие в разных странах, об этой проблеме.

Потомок великого поэта уверен, что для умных людей, которые любят Пушкина, ничего не изменилось. Они понимают, как близки русская и украинская культура.

К слову, Пушкин провел в Одессе больше года. Там он написал немало произведений. В сентябре 2024 года городская администрация решила все-таки снести памятник Пушкину, включенный в реестр ЮНЕСКО.

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