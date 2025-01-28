Задержанное у берегов Португалии судно Baltic Summer зашло в порт Петербурга

Утром 28 января в порт Санкт-Петербурга прибыл контейнеровоз Baltic Summer, который ранее был задержан у берегов Португалии.

Как сообщил бывший второй механик судна Александр Горовой, причиной задержания могла стать проверка груза. По его словам, несколько лет назад в петербургском порту на борту судна были обнаружены наркотические вещества, что могло стать причиной остановки контейнеровоза у берегов Португалии.

Горовой отметил, что моряки не стали бы совершать подобное преступление, так как из-за незначительной суммы можно было бы поставить крест на всей оставшейся жизни.

О задержании судна Baltic Summer под багамским флагом с членами экипажа из России у берегов Португалии стало известно 27 января. Корабль следовал из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. На борту находились 23 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что между Петербургом и Калининградом начал курсировать регулярный паром, на нижней палубе которого можно перевозить даже автобусы и тяжелую строительную технику.