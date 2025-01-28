Сергей Лавров назвал молчание ЮНЕСКО в вопросе сноса памятников позором

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Глава МИД РФ считает, что организация подыгрывает Украине и Западу.

Фото, видео: Метцель Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Секретариат ЮНЕСКО обслуживает интересы Украины и Запада с целью нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на собрании Комиссии РФ по делам организации.

«Секретариат ЮНЕСКО <…> обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское», — сказал он.

По словам Лаврова, организация подыгрывает властям киевского режима и хочет украинизировать повестку дня всех своих структур. Так, организация предпочитает хранить молчание и никак не комментирует уничтожение памятников на Украине и в Прибалтике.

«Я бы сказал позорное молчание в отношении массового, системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурная ценность», — заявил Лавров.

В связи с этим, Россия настаивает на необходимости соблюдать принципы ЮНЕСКО всеми государствами, которые туда входят, а также секретариатом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров назвал юридические гарантии условием завершения конфликта на Украине. Россия намерена достичь цели СВО и устранить коренные причины украинского кризиса.

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