Россия намерена достичь цели СВО и устранить коренные причины украинского кризиса.

В основе урегулирования конфликта должны быть надежные юридические гарантии. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

«Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — подчеркнул министр.

Москва ознакомила коллег с последними событиями вокруг урегулирования конфликта на Украине. Также в ходе переговоров была подчеркнута приверженность России по достижению целей СВО и устранению коренных причин кризиса.

Сейчас все больше людей понимают, что без этого нельзя добиться прекращения украинского конфликта. В том числе это осознают в Европе и США.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США хотят прекращения украинского конфликта на стабильной основе. Как заявил новый глава Госдепа Марко Рубио, переговоры по Украине будут сложными и каждой стороне «придется идти на уступки».