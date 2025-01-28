Российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области

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Взятие населенного пункта под контроль позволяет перекрыть пути снабжения ВСУ в районе Купянска.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Благодаря слаженным действиям бойцов группировки «Запад», удалось расширить плацдарм на правом берегу Оскола.
Взятие населенного пункта под контроль позволяет перекрыть пути снабжения ВСУ в районе Купянска.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

 

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