Жители Индии начали умирать от неизвестной болезни
Известно о гибели уже 17 человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Denis Meyer
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Неизвестная инфекция распространяется сейчас в Индии. Погибли уже 17 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что специалисты ведомства внимательно следят за ситуацией.
Всего в республике зафиксировали 38 случаев заражения вирусом. Все на севере страны. Люди жаловались на тошноту, слабость и резкое повышение температуры. Летальный исход у пациентов наступал из-за отека мозга.
Первые исследования говорят о том, что к вспышке заболеваемости мог привести токсин. Однако, что это за вещество, пока так и не удалось установить.
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