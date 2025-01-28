Жители Индии начали умирать от неизвестной болезни

Неизвестная инфекция распространяется сейчас в Индии. Погибли уже 17 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что специалисты ведомства внимательно следят за ситуацией.

Всего в республике зафиксировали 38 случаев заражения вирусом. Все на севере страны. Люди жаловались на тошноту, слабость и резкое повышение температуры. Летальный исход у пациентов наступал из-за отека мозга.

Первые исследования говорят о том, что к вспышке заболеваемости мог привести токсин. Однако, что это за вещество, пока так и не удалось установить.