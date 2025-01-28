«Приманит удачу и богатство»: что дарить на китайский Новый год по фэн-шуй

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Мастер фэн-шуй Березовская: дарить на китайский Новый год лучше деньги

«Приманит удачу и богатство»: что дарить на китайский Новый год по фэн-шуй

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Времени на выбор презента почти не осталось — праздник наступит 29 января.

Деньги считаются лучшим подарком близким на китайский Новый год. Об этом URA.RU рассказала астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская.

«Не важно, какие купюры вы положите, но это должны быть настоящие деньги. Чем больше денег вы подарите в этот праздник, тем больше вы приманите удачу, благополучие и процветание в свою жизнь», — заявила она.

Кроме денег, есть еще несколько традиционных подарков, которые не только порадуют близкого, но и принесут счастье самому дарителю, отметила Березовская.

Так, можно испечь печенье с предсказанием или преподнести мандарин — традиционный китайский подарок. Эксперт напомнила, что именно на китайский Новый год появилась традиция дарить близким мандарины, апельсины и другие цитрусовые, символизирующие богатство, процветание, здоровье и удачу.

Также перед встречей китайского Нового года Березовская рекомендовала попрощаться с энергией уходящего года. Для этого необходимо очистить дом или рабочее место — прибраться, выбросить хлам и ненужные вещи. Это нужно делать с хорошим настроением, чтобы привлечь позитивную энергию, отметила мастер фэн-шуй.

После очищения следует накрыть стол, пригласить в гости близких и преподнести им подарки.

«Благодаря ритуалам энергии усиливаются, и праздничным временем мы усиливаем свои действия. Это тоже очень важно. Вообще, в восточной философии фэн-шуй сочетание нужного места, времени и действия дает человеку счастье, процветание и благополучие», — пояснила Березовская.

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