«Синдром внезапной смерти»: чем опасно курение во время беременности

Даже несколько сигарет в день способны нанести непоправимый вред ребенку.

Пять выкуренных сигарет в день нарушат развитие плода при беременности. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с изданием Газета.ру.

Специалист отметила, что будущей матери категорически нельзя курить в первый триместр, так как именно в этот период у малыша формируются все органы.

«Довольно часто формируются различные аномалии развития. Встречаются и пороки, несовместимые с жизнью», — рассказала врач.

Если курить во втором и третьем триместре, то у малыша будут понижены темпы минерализации костной ткани, бронхолегочная система будет нарушена, так же как и дыхательные движения.

«Также повышен риск возникновения синдрома внезапной смерти младенца», — сказала Тарасова.

Если вы запланировали беременность, то лучше бросить курить как минимум за год до этого. Чтобы организм полностью очистился от токсинов, нужен именно такой срок.

«Мало кто планирует беременность за такой долгий срок. Поэтому женщине надо отказаться от курения, как только она задумалась о ребенке», — говорит эксперт.

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