Новая колония: Патрушев раскрыл суть «столетнего соглашения» Украины и Британии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Патрушев раскрыл план Лондона «столетним соглашением» сделать из Украины колонию

Новая колония: Патрушев раскрыл суть «столетнего соглашения» Украины и Британии

Фото: www.globallookpress.com/Ruslan Kaniuka

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Лондон пытается узаконить военное присутствие британских войск на территории Незалежной, уверен помощник президента РФ.

Соглашение о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом превращает Украину в новую колонию Великобритании. Об этом помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, этим договором Лондон пытается узаконить военное присутствие британских войск на Украине и нарастить свое влияние в Черном и Балтийском морях, игнорируя международное право.

«Фактически этим документом Туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима», — заявил Патрушев.

В недавнем интервью KP.RU помощник президента РФ допустил прекращение существования Украины как государства в 2025 году.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — заявил Патрушев.

Он отметил, что некогда процветавшие города Украины сейчас разрушаются под гнетом неонацистской идеологии и ярой русофобии. При этом помощник президента РФ подчеркнул, что граждане Украины и их судьбы важны для России, а трагедия, которая разворачивается на территории Незалежной, беспокоит россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле означает «столетний договор» Украины и Британии.

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