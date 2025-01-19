Две тысячи двадцатьпятый год, похоже, станет для Украины решающим. Все больше сигналов — от людей, которые точно в теме. Как например, Николай Патрушев — девять лет во главе ФСБ, 16 лет был секретарем Совета безопасности России.

По сути Украины как независимого самостоятельного государства уже нет. Ее гражданский бюджет на 50% состоит из западных подачек. А вся «армия» — давно и полностью — зависит от количества поездов с НАТОвской техникой и оружием, переправленных через Польшу.

Визит британского премьера в Киев стал новым этапом деградации украинского суверенитета. Кир Стармер подписал с Зеленским договор аж на 100 лет вперед. Не шучу, реальное название документа.

Оцените — чисто английский юмор — договор на век заключили: нелегитимный уже бывший президент Украины и премьер, у которого рекордно быстро падает рейтинг. Вообще, в среднем раз в год в Киев приезжает новый британский премьер, подписывает бумажку, которую, в принципе можно выкинуть тут же. А можно подождать следующего премьер-министра.

Такое упорство, говорит о том, что у Британии есть кровные интересы на Украине, и вот сейчас их зафиксировали на бумаге. Никаких обязательств это не несет. Для Лондона. Но не для Киева. По сути этот документ — сигнал другим спонсорам Украины — Лондон застолбил за собой — вывоз зерна, морские порты, финансовые потоки.

Ну и конечно британские военные базы на Украине. В духе «хайли лайкли» — скорее всего, будут. Но неточно.

Вызывает ли в Москве эти действия беспокойство? Безусловно. Тем более, что Британская пресса уже вовсю обсуждает, где бы своих военных расположить — поближе к фронту, или подальше, под защитой польской ПВО.

Не знаю, кстати, как «хайли лайкли» по-французски. Ведь Париж тоже примеряется к украинским полям. Во всяком случае осенью были проведены внеплановые французские учения по высадке десанта в излучине Днепра в районе Киева. Подобрали похожий ландшафт. Францию интересуют впрочем-то же — зерно и порты, Одесса прежде всего, как инструмент воздействия на Африку.

Но там и другие заклятые друзья готовят «миротворческие» контингенты. Речь Посполитую до сих пор мучают имперские фантомные боли. Но на ситуацию надо смотреть шире, Украина — лишь одна из проблемных территорий.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст будет доминирующим», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Евразийский контекст — это желание стран, не входящих в НАТО, сделать так, чтобы Североатлантический Альянс умерил свои аппетиты и не лез за границы Северной Атлантики — как обозначено в названии Альянса.

Но ведь лезет — и в Балтику лезет, о чем мы еще поговорим. И в Тихий океан лезет, и в Индийский. В пятницу — за три дня до инаугурации — Трамп созвонился с председателем КНР. Вашингтон и Пекин договорились держать открытым постоянный канал связи, для избежания инцидентов.