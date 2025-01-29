«Снижается иммунитет»: как долго может жить человек с органом животного

Трансплантолог Сергей Готье рассказал об основных проблемах, которые возникают после такой операции.

В Америке пациентка Тоуане Луни живет больше 60 дней с пересаженной свиной почкой. Ранее это считалось максимальной продолжительностью жизни для пациентов с трансплантированными от животных органами, сообщает aif.ru.

Жительнице США пересадили почку 25 ноября 2024 года. До этого 53-летняя женщина около восьми лет находилась на диализе.

Высокий уровень антител у пациентки исключал возможность пересадки органа от человека. Поэтому была проведена трансплантация генномодифицированной почки свиньи.

Сейчас Луни идет на рекорд. Однако он может объясняться тем, что исходное состояние здоровья было лучше, чем у других пациентов.

Врачи отмечают, что транспортированный орган работает «абсолютно нормально», и даже планируют через месяц отпустить пациентку домой. В то же время они не делают долгосрочных прогнозов по поводу того, как долго будет работать пересаженная почка.

В разговоре с изданием главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье рассказал, что в настоящий момент одним из главных препятствий в транспортировке органов являются инфекции животных, которые при пересадке могут быть перенесены в организм человека.

«После трансплантации пациентам необходимо принимать большие дозы иммунодепрессантов (дабы избежать отторжения органов), их иммунитет снижается, что становится благодатной почвой для распространения таких инфекций», — объяснил эксперт.

Готье отмечает, что именно от таких инфекций ранее скончались пациенты с пересаженным сердцем свиньи. До тех пор, пока данная проблема не будет решена, пересадка органов от животного человеку не станет массовой, заключил специалист.

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