Растительный рацион помогает: профессор Покровский о снижающих риск развития онкологии продуктах

Но все же вегетарианство не является лекарством от рака.

На вопрос о том, способен ли отказ от мяса предотвратить рак, в беседе с aif.ru ответил заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей НМИЦ онкологии им. Блохина, заведующий кафедрой биохимии РУДН, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

По результатам недавнего исследования, в котором приняло участие 976 тысяч человек, было заявлено, что рацион исключительно из растительной пищи уменьшает вероятность развития рака.

Врач Покровский отмечает, что ни одно из исследований на сегодняшний день не выявило негативный эффект от растительного рациона. Однако данный факт лучше не рассматривать как повод к окончательному переходу на подобный режим питания.

«Утверждать, что вегетарианство — панацея или лекарство от рака, нельзя. Снижение риска, показанное в исследованиях, исчисляется долями процентов. Исключение составляют три вида рака, при которых растительный рацион существенно снижает вероятность заболеть. Это рак предстательной железы, рак молочной железы и рак толстой кишки», — сообщает специалист.

По словам медика, при колоректальном раке, когда поражается толстая или прямая кишка, действие рациона на риск развития заболевания отчетливее всего. Так, люди, потребляющие много клетчатки, реже страдают от этого вида рака, а пациенты, у которых уже обнаружен рак, переходя на растительное питание, отмечают замедление прогрессирования болезни.

По другим показателям рацион, насыщенный жирами, способствует увеличению риска развития рака предстательной железы, а отказ пациентов с развившимся раком простаты от жиров животного происхождения снижает уровень органоспецифического белка предстательной железы, который служит маркером онкологии.

Снижение риска возникновения рака молочной железы связано с тем, что это гормонозависимое заболевание. При воздействии растительной пищи на эстрогенный фон частично уменьшается риск его развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повышает риск развития онкологии предстательной железы.