Собянин рассказал о высоком интересе регионов к московской платформе «МосМедИИ»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 62 0

Система предлагает 17 сервисов для ускорения и повышения точности анализа компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий.

Собянин рассказал о высоком интересе регионов к московской платформе «МосМедИИ»

Фото: mos.ru

Более 75% российских регионов уже используют медицинские сервисы, доступные на платформе «МосМедИИ». В этом году к ней присоединятся еще шесть субъектов, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

По словам главы города, подключение регионов к столичной платформе ИИ-сервисов станет очередным шагом к цифровизации здравоохранения по всей стране.

Платформа предлагает 17 сервисов, направленных на ускорение и повышение точности анализа компьютерных томографий, рентгенографий, маммографий и флюорографий.

Алгоритмы искусственного интеллекта помогают врачам выявлять патологии на медицинских изображениях с помощью цветовых маркировок и подготавливать заключения. Эти решения прошли полный цикл проверок и уже 5 лет успешно используются в московских больницах и поликлиниках.

Москва приняла решение делиться своими технологиями компьютерного зрения и в 2024 году бесплатно предоставить доступ к лучшим ИИ-сервисам для всех медицинских организаций и регионов страны. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения столицы создал для этого специальную платформу «МосМедИИ». Специалисты из других регионов могут создавать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве.

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