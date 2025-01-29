Последнему Герою Советского Союза присвоили звание Почетного гражданина Москвы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Он является единственным в стране ныне здравствующим фронтовиком, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Последнему Герою Советского Союза присвоили звание Почетного гражданина Москвы

Фото: mos.ru

Участнику Великой Отечественной войны Борису Кравцову присвоили звание Почетного гражданина Москвы. Ветерану 102 года, и он последний в стране Герой Советского Союза, рассказал в своем личном блоге в Telegram глава города Сергей Собянин.

«От имени москвичей поздравляю Бориса Васильевича с присвоением звания «Почетный гражданин города Москвы». Благодарю за подвиг и беззаветное служение Родине и нашему городу!» — написал он.

С инициативой сделать фронтовиков почетными гражданами своих регионов, городов и муниципалитетов, выступил прежде президент России Владимир Путин.

В ответ на это мэр Москвы внес предложение о награждении Бориса Кравцова, и Мосгордума поддержала эту идею. Собянин также отметил, что в ближайшее время он направит в муниципальные советы депутатов предложения о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования» всем москвичам — участникам Великой Отечественной войны.

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