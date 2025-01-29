Последнему Герою Советского Союза присвоили звание Почетного гражданина Москвы

Участнику Великой Отечественной войны Борису Кравцову присвоили звание Почетного гражданина Москвы. Ветерану 102 года, и он последний в стране Герой Советского Союза, рассказал в своем личном блоге в Telegram глава города Сергей Собянин.

«От имени москвичей поздравляю Бориса Васильевича с присвоением звания «Почетный гражданин города Москвы». Благодарю за подвиг и беззаветное служение Родине и нашему городу!» — написал он.

С инициативой сделать фронтовиков почетными гражданами своих регионов, городов и муниципалитетов, выступил прежде президент России Владимир Путин.

В ответ на это мэр Москвы внес предложение о награждении Бориса Кравцова, и Мосгордума поддержала эту идею. Собянин также отметил, что в ближайшее время он направит в муниципальные советы депутатов предложения о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования» всем москвичам — участникам Великой Отечественной войны.