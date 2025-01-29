Судьба разлученных сиамских близняшек: Зита умерла, а что стало с Гитой

История сиамских близнецов Зиты и Гиты из Киргизии не оставила равнодушным никого — в 2003 году за девочек с чрезвычайно редкой патологией тогда переживала вся страна. Однако мало кто знает, как сложилась их судьба в дальнейшем. 5-tv.ru вспоминает о том, как неунывающие девочки с лучезарными улыбками смогли справиться со страшной болезнью.

Ничего не предвещало беды

Необычные близняшки появились на свет в далеком 1991 году. В маленьком киргизском селе Западное у многодетной матери Зумрият Резахановой родились дочки с тяжелой патологией — малышки были сиамскими близнецами, их тела срослись в утробе матери, и на двоих у них было три ноги, общий кишечник и мочеполовая система.

Болезнь новорожденных дочерей стала сильнейшим ударом для их семьи, однако их мать быстро собрала волю в кулак, утерла слезы и приняла решение любить и заботиться о своих девочках несмотря ни на что. Имена Зита и Гита были выбраны неслучайно — так звали героинь популярной в СССР одноименной индийской комедии.

В 1976 году он впервые появился на советских экранах и завоевал невероятную любовь публики — трогательная история о двух разлученных в детстве сестрах не оставила равнодушными более 55 миллионов советских граждан.

Сюжет картины в какой-то мере перекликается с невыдуманной историей о близняшках, однако реальность куда мрачнее и тяжелее, чем веселое индийское кино с хэппи-эндом и танцами.

Родителям девочек уж явно было не до танцев. Тяжелые проблемы со здоровьем их дочерей усугублялись редкостью и необычностью подобного заболевания — даже во время регистрации девочек в ЗАГСе сотрудники учреждения долго не могли решить, выдавать ли им одно свидетельство о рождении или все-таки два.

Жизнь в одном теле

С каждым новым годом в жизни девочек появлялось всё больше трудностей. Сложнее всего было научиться ходить — дело в том, что каждая из девочек могла управлять только одной ногой, а третья конечность не подчинялась никому из близнецов.

Чтобы хоть как-то облегчить процесс передвижения дочерям, а также лишний раз не шокировать окружающих, третью ногу приходилось подвязывать и прикрывать платьем.

Когда Зите и Гите исполнилось 12 лет, стало абсолютно ясно, что каждый последующий год промедления может стоить девочкам жизни. За спасение близняшек взялись самые опытные российские врачи из московской детской городской клинической больницы № 13 имени Филатова.

За результатами операции тогда с замиранием сердца следила вся страна — многие сомневались, что девочки выживут, однако врачи сумели сотворить настоящее чудо.

Свободны, но какой ценой

По итогу каждая из девочек осталась на одной ноге, с собственным кишечником, но без репродуктивных органов. Счастью близняшек и их семьи не было предела, однако трудности на этом не заканчивались.

После тяжелой и сложной операции девочкам требовалось длительное восстановление — список лекарств для поддерживающей терапии с трудом умещался на листе формата А4, а наступавший пубертат оказывал серьезное влияние на психику девочек.

Как вспоминает одна из сестер сегодня, в какой-то момент они начали чувствовать себя неполноценными и во всем обвинили собственную семью.

Так, они били мать костылями по ногам из-за того, что не могли передвигаться самостоятельно без протезов, и даже нападали на беременную старшую сестру, мучаясь от бессилия, злобы и зависти из-за того, что из-за отсутствия матки они сами уже никогда не смогут родить.

Однако со временем их отчаяние переросло в смирение, и они научились принимать себя такими, какие они есть, и вновь обрели теплые и доверительные отношения со своей семьей.

Осталась лишь одна

К сожалению, жизнь Зиты трагически оборвалась в 2015 году — 24-летняя девушка умерла от осложнений, вызванных одним из хронических заболеваний. Как стало известно от родственников Зиты, незадолго до смерти она злоупотребляла обезболивающими препаратами, чтобы уменьшить боль от кровоточащей язвы.

На протяжении последних двух лет она непрерывно лечилась в лучших клиниках Бишкека и Москвы, однако ее здоровье стремительно ухудшалось. В итоге она даже ослепла на один глаз и почти потеряла зрение во втором глазу.

Связь с сестрой

Гита очень тяжело переживала смерть сестры — она до сих пор вспоминает о ней со слезами на глазах, а десять лет назад ей и вовсе не хотелось больше жить на этом свете без своей близняшки.

«Я тогда вообще не могла смотреть на свое отражение в зеркале — видела в нем сестру. Снилась ее смерть, ее мучения. Недавно она мне снова приснилась. Я спросила: «Ты в раю?» Она мне: «Да-да, я в раю. Мы там кушаем, учимся тоже», — признавалась Гита.

Зита прожила в своем собственном теле 13 лет — это всего на два года больше, чем она провела в симбиозе с сестрой.

Полноценная жизнь или продолжающаяся борьба

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Гита же продолжает жить в родном селе и ведет полноценную жизнь абсолютно обычной девушки. Она дистанционно учится на факультете теологии в исламском университете Хадиджа аль-Кубро, работает преподавательницей арабского языка в местном колледже и ведет группу по изучению религии.

Скромного заработка ей с трудом хватает на жизнь, однако справляться с финансовыми трудностями Гите помогают неравнодушные люди. Большая часть средств уходит на дорогостоящие лекарства, а с 2019 года ситуация стала еще тяжелее, ведь девушке диагностировали рак прямой кишки.

«Тогда показалось, что мне на голову упал кирпич. Хотелось плакать. Но я сдержалась и сказала доктору на арабском: „Хвала Всевышнему. Если Бог дал эту болезнь, значит, даст и исцеление“. То, что я смогла бороться, это благодаря маме. Я смотрю на нее и беру пример», — вспоминает Гита.

Главное — не сдаваться

Несмотря на стремительное распространение болезни — опухоль разрослась аж на половину брюшной полости, недуг удалось победить. На протяжении нескольких лет ничего не предвещало беды, однако внезапно рак вернулся.

Но, как признается сама Гита, физические страдания доставляют ей куда меньше проблем, чем моральные. Она тяжело перенесла смерть сестры, недавно ушел из жизни ее отец, а физические недуги давят на психику девушки, вгоняя ее в депрессивное состояние.

Но она все равно не опускает рук. Пускай порой в голову лезут вопросы, сколько еще она будет мучиться, Гита продолжает бороться. Сегодня она посвящает себя заботе о племянниках, учебе и обучению детей, а поводы для радости находит в простых житейских мелочах, на которые многие из нас даже не обращают внимания: отсутствие температуры и боли, возможность самостоятельно двигаться и ходить.

Стала наставницей

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Героическая же мать девочек, на долю которой выпало такое количество испытаний, тоже не опустила руки. На своем собственном опыте знакомая с тяготами материнства в такой непростой ситуации, она решила стать наставницей для других женщин, которые не знают, как жить дальше с ребенком-инвалидом, и открыла свой центр помощи таким семьям.

«Всегда есть желание уйти в „умиральную яму“, но ты встаешь и идешь дальше. Вот и решила помогать таким же мамам, как я. А когда умер муж, я стала помогать с удвоенной силой», — уверена Зумрият.

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