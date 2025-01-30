Уничтожены артиллерийские орудия, автомобильная техника, пехота, пункты временной дислокации и полевые фортификационные оборонительные сооружения.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» при «Южной» группировке войск успешно поразили несколько целей на кураховском направлении СВО. Среди них — артиллерийские орудия ВСУ, автомобильная техника, пехота, пункты временной дислокации и полевые оборонительные сооружения. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Были поражены множество целей, начиная от опорных пунктов противника и заканчивая их техникой… Иногда танки выезжают — «Леопарды», «Абрамсы», — рассказал командир взвода с позывным «Лотос».

Высокая эффективность достигается за счет применения современных средств поражения, в том числе высокоточных корректируемых боеприпасов типа «Краснополь». И конечно же, за счет мастерства наших бойцов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.