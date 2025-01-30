В управлении ФАС Петербурга прошли обыски

В Петербурге сегодня стало известно о самом громком за последнее время коррупционном скандале, который связан с местным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Выяснилось, что его сотрудники мухлевали на госзакупках, хотя на самом деле должны были контролировать их чистоту. Нам удалось выяснить эксклюзивные детали, в частности узнать, что группой мошенников руководила замначальника ведомства. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко разобралась в нюансах.

В коридорах петербургского управления ФАС напряженная тишина. Но при виде камеры сотрудники начинают суетиться. Команда — дальше турникета не пускать.

В этом здании проходят обыски. И еще по десяти адресам. Предположительно, сотрудников антимонопольной службы. Замглавы УФАС — она же глава отдела контроля размещения госзаказа — Екатерина Даниловская уже допрошена и задержана.

«В Управлении сотрудниками проводятся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудниками оказывается все необходимое содействие», — говорит Полина Величко, пресс-секретарь Санкт-Петербургского УФАС.

Внимание следователей, предположительно, привлек тендер на установку систем безопасности в госучреждениях Московского района Петербурга. ФАС решила провести проверку и приостановила работу компании ООО Вега-С, выигравшей торги. По основной версии, антимонопольщики предложили победителю «договориться», чтобы конкуренты — микропредприятие «Перспектива» — отозвало жалобы. И это при том, что оно даже не имеет никакого отношения к сфере безопасности.

Претензии могут быть связаны с госзакупками в школах и детских садах. Вероятная схема преступления: на торги по госзаказу заявляется компания, несопоставимая по масштабам с остальными участниками — так называемые «профессиональные жалобщики» — и начинает оспаривать в ФАС условия конкурса. В результате торги останавливаются.

Как рассказывают специалисты, такое происходит нередко. Дотошные участники торгов могут придираться к любым мелочам — вплоть до грамматических ошибок в документах. Главное — затормозить процесс. Если антимонопольная служба в ходе своей проверки подтверждает, что нарушения есть — назначат новый конкурс, и скорее всего, уже с другими участниками.

«В конечном итоге это приводит к тому, что среди подавших заявку оказываются те, „желаемые конкурсанты“, которых хотят видеть заказчики, которые нарушают действующее законодательство», — объясняет доктор экономических наук Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Известно, что из-за приостановки деятельности — «Вега-С» уже потеряла 99 контрактов на сотни тысяч рублей.

«На стадии принятия заявок участников на конкурс довольно-таки сложно отловить такие вот малозначительные компании, которые принимают участие, но они в последующем могут создать достаточно серьезные препоны, и в данном случае, конечно, органы правоохранительные должны провести проверку по известным обстоятельствам», — говорит юрист Дмитрий Григорьев.

По нашим данным, в следственное управление доставлен и сотрудник компании, который писал жалобы в ФАС.