В России собираются открыть небо для гражданских беспилотников

Накануне президент говорил о том, что в стране надо запускать большую программу по внедрению гражданских беспилотников. Сейчас, это скорее, единичные случаи. Ну вот, например, пару десятков шестиколесных доставщиков в Москве, несколько дронов, которые тестирует Минздрав, чтобы доставлять лекарства в отдаленные населенные пункты. Но пока это лишь пионеры гражданского беспилотного движения. А ведь за этим будущее. Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

На кадрах запечатлен триумф дроноводов из Югры. Одна из первых посылок отправляется из Ханты-Мансийска в труднодоступное село Нялино. Добраться туда можно только по воде — почти 80 километров по изгибам Оби, полдня пути. А по прямой всего 38 километров — несколько минут полета.

Первый медицинский груз прилетел на квадрокоптере из Ханты-Мансийска в населенный пункт Нялино.

Это лишь репетиция, но в теории такой груз, доставленный молниеносно в любую самую труднодоступную точку, мог бы спасти чью-то жизнь. Энтузиасты, с которых все начиналось, смогли доказать свою эффективность, и теперь в Ханты-Мансийском автономном округе, как и во многих других регионах, темой беспилотников занимаются люди в статусе заместителя губернатора.

«Разные направления есть. Это и мониторинг пожароопасной обстановки, у нас половина нашей территории — это леса, которые нужно постоянно мониторить в летний период. Это мониторинг экологической обстановки, мониторинг незаконной вырубки леса, незаконных свалок, незаконного строительства, например, в водоохранной зоне», — рассказал заместитель губернатора, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин.

Чтобы понять, какой огромный путь проделали беспилотные системы, можно вспомнить первое применение почтового дрона в Улан-Удэ в 2018 году. Он поднялся в воздух и тут же врезался в жилой дом.

Теперь же беспилотники в автоматическом режиме могут работать в населенных пунктах. На Сахалине с помощью агродронов этим летом боролись с борщевиком — распыляли над зарослями сорняка специальный раствор. Эксперимент признан успешным.

Сейчас во многих регионах России полеты беспилотников запрещены по соображениям безопасности. Где-то эти запреты обоснованы — чтобы не отвлекать ПВО, а где-то избыточны, заявил накануне президент. Владимир Путин призвал до конца апреля разработать новые, упрощенные правила полетов. Без них отрасль не сможет развиваться.

«Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением — я уже сказал об этом — жестких требований безопасности. Но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И, в том числе, важно активнее внедрять существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени», — сказал Владимир Путин.

Работа по созданию таких систем ведется. Например, в Санкт-Петербурге ученые уже давно оцифровывают российское небо — чертят в нем невидимые дороги, прописывают правила безопасного движения по ним. Все для того, чтобы систематизировать интенсивное использование беспилотников в ближайшем будущем.

«Мы разрабатываем собственную математику. Достаточно сложный аппарат, который рассчитывает конфликты и может предотвратить столкновения в воздухе или сильно снизить их вероятность. Есть первая часть, когда мы можем еще на этапе конструирования воздушного пространства или построения маршрутов обеспечить безопасность», — рассказал генеральный директор компании по аэронавигации Алексей Хрипунов.

Работы впереди много, но того, что уже сделано аэропрограммистами, достаточно для того, чтобы приступить к экспериментальным массовым полетам.