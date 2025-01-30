Космический корабль «Буран» восстанавливают в Верхней Пышме

В Верхней Пышме восстанавливают единственный сохранившийся в России летный экземпляр космического корабля «Буран». Легендарная машина совершила свой первый и единственный полет в ноябре 1988 года. Это был настоящий прорыв в мировой космонавтике. Чтобы увековечить подвиг наших конструкторов, на Урале построят отдельный павильон для «Бурана». Но прежде выставочный экземпляр нужно привести в порядок. Из-за того, что проект был секретным, никаких чертежей, естественно, нет. Поэтому сегодня специалисты создают полную цифровую копию космолета. Все увидел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Его очертания знакомы даже людям, далеким от космонавтики. То, что «Буран» — корабль легендарный, известно каждому. Но мало кто видел легенду вживую. Внутри бывали и вовсе — единицы. Но скоро это изменится.

Рядом с отсеком гигантского шасси наносятся метки на сохранившиеся детали космолета. Такой же электронной «сыпью» покрылся весь скелет корабля. А дальше — самое интересное. Специалисты 3D-моделирования сканируют узлы для создания полной цифровой копии «Бурана».

«Сканер проецирует лазерные линии на объект и мы оцифровываем поверхность: все неровности, все изгибы, все повреждения этого элемента. Потом уже конструкторы смогут, зная точную форму, точную геометрию поверхности, сделать конструкторскую документацию для восстановления…» — говорит Артем Красовский, директор по развитию компании-производителя 3D-сканеров.

Свой первый и единственный полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Это стало наивысшей точкой развития советской и, на тот момент, мировой космонавтики.

Ракетоплан сделал два витка по орбите и приземлился в точно заданном месте. Впервые в мировой истории космический корабль улетел и вернулся на землю без пилотов — полностью в автоматическом режиме. Повторить достижение советских конструкторов до сих пор никто так и не смог.

«Если бы у нас сейчас была эта система, если бы мы ее не потеряли, мы были бы уже на Луне. Уникальность в том, что это многоразовый пилотируемый корабль, в составе которого можно было вывезти 20 тонн в грузовом отсеке. И он мог выполнять широкий спектр задач, начиная от выведения спутников и заканчивая военными задачами», — говорит летчик-космонавт Михаил Корниенко.

В рамках космической программы успели выпустить только три летных корабля такого типа. Причем «Бураном» назывался лишь первый из них. Второй был «Бурей», а вот третий, который и сохранился до наших дней, по плану должен был носить имя «Байкал».

Отправиться к звездам этот корабль должен был в 1994-м. Но к тому моменту страны, создавшей «Буран», уже не было на карте. А жители новой России думали не о космосе, а чем накормить семьи. Программу пришлось свернуть.

«Конечно, все можно объяснить. Все объясняется, но горечь остается. Вот такого класса это никем не превзойдено до сих пор. Ну, наверно, будет превзойдено, но пока нет», — отмечает Натан Эйсмонд, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Новую жизнь заброшенному в Подмосковье кораблю подарит музейный комплекс в Верней Пышме. Доставка ракетоплана на Урал прошлым летом превратилась в настоящую спецоперацию.

Сначала на барже по каналам Москвы, затем — по Волге через Нижний Новгород и Казань, дальше по Каме до Перми, а после — на тягачах по поселковым и объездным дорогам до финальной точки.

Историкам и специалистам музея предстоит восстановить до 50% утерянных деталей «Бурана». В том числе — внешние элементы маршевых двигателей, часть остекления и носовой обтекатель. После завершения работ для ракетоплана построят отдельный павильон, где прикоснуться к легенде и побывать за штурвалом «Бурана» смогут все желающие.