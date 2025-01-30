За три года 32 объекта: в усадьбе Кузьминки ведется масштабная реставрация

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Собянин: в усадьбе Кузьминки отреставрируют 32 памятника за три года

За три года 32 объекта: в усадьбе Кузьминки ведется масштабная реставрация

Фото: mas.ru

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Данная локация после окончания ремонта памятников архитектуры станет местом для проведения культурных мероприятий.

За три года в усадьбе Кузьминки отреставрируют 32 памятника архитектуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Реставрация началась еще в прошлом году и продолжается до сих пор. Летом 2024 года первыми подверглись ремонту одноарочный и трехарочный гроты. Реставрация все еще продолжается. Уже выполнили работы по гидроизоляции и устройству дренажной системы, оштукатурили стены и потолок. Сейчас ремонтируют подпорную плиту и кладку из кирпича и белового камня.

«Первоочередная задача — привести в порядок строения, составляющие ядро усадьбы. В работе у реставраторов уже 19 объектов», — заметил мэр.

До конца 2025 года планируют завершить работы над Львиной или Круглой пристанью, что расположилась на берегу Верхнего Кузьминского пруда. Отреставрировать должны и львов, что находились на пристани. Их уже нет на привычном месте. Скульптуры демонтировали и увезли в мастерские. Мост с грифонами тоже обещают привести в надлежащий вид до конца текущего года.

Усадьба Кузьминки (Влахернское) по числу объектов культурного наследия является самой крупной на территории Москвы. Здесь находится около 40 памятников архитектуры. Отреставрировать планируется 32 объекта за ближайшие три года.

Когда закончится ремонт всех планируемых локаций, в зданиях будут проходить выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что реставрация фасадов уникальной церкви в «Коломенском» завершена.

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