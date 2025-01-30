Ковальчук показал Шойгу разработки ВИАМ

В сопровождении президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука 30 января глава Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ).

В ходе визита было отмечено, что в настоящее время разработано более 35 материалов, предназначенных для использования в печатных технологиях. Производственная мощность опытного участка составляет около 190 тонн, а годовая потребность — 35–40 тонн.

Для производства порошков для печати применяются электроды и производственный комплекс мощностью 400 тонн. Также осуществляется выкладка сплавов на различной основе.

Кроме того, научный сотрудник рассказал Шойгу о новом направлении производства — полимерном материале в виде порошков для «настольной 3D-печати». Основная задача этого направления — разработка конструкционного материала для создания элементов беспилотных летательных аппаратов.

В ноябре 2024 года, Михаил Ковальчук подчеркнул, что Россия обладает огромными запасами ресурсов и является самодостаточной страной во всех смыслах. Он также отметил, что Россия должна быть сильной, чтобы никто не мог посягнуть на ее богатство и благополучие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук назвал Арктику «полигоном будущего».