Новак: рост ВВП России в 2024 году составил около 4%

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

В последние годы экономика нашей страны демонстрирует устойчивость и способность к успешному развитию, несмотря на внешние вызовы.

Новак заявил о росте ВВП России на 4% по итогам 2024 года

Фото: 5-tv.ru

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2024 года, предварительно, составил около 4%. Это означает, что экономика страны завершила прошедший год с положительной динамикой по основным показателям. Об этом говорится в статье вице-премьера страны Александра Новака для журнала «Энергетическая политика».

Как указал Новак, в последние годы экономика России демонстрирует устойчивость и способность к успешному развитию, несмотря на внешние вызовы.

«Прошлый год также завершился с положительной динамикой по ключевым показателям. По предварительным данным, рост ВВП составил около 4%. С 2020 по 2024 год экономика выросла почти на 13%», — сообщил вице-премьер.

По его словам, основным фактором роста стали инвестиции, которые увеличились более чем на 37%, и промышленность, где вложения выросли почти на 16%.

Ключевым сектором промышленности остается топливно-энергетический комплекс (ТЭК), в который активно инвестируют.

«Доля ТЭК в ВВП составляет около 20%, объем инвестиций по итогам прошлого года — 10,5 триллиона рублей», — подчеркнул Новак.

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