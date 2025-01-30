«Ангелы Чарли» 23 года спустя: как изменились звезды культового фильма

Комедийный боевик «Ангелы Чарли» уже давно обрел статус культового, ведь даже спустя 20 лет аудитория готова пересматривать его с прежним удовольствием. Сегодня уже вряд ли кто-то скажет, что с момента выхода многосерийного проекта утекло практически полвека, и не каждую из звезд проекта можно узнать, вдруг увидев воочию.

Как сложилась судьба звезд боевика и как выглядят основные действующие лица сегодня — читайте на 5-tv.ru.

Деми Мур в роли Мэдисон Ли

Кадр из к/ф «Ангелы Чарли», реж. МакДжи, 2000 г. www.globallookpress.com/Burt Harris

Для голливудской красавицы, актрисы Деми Мур 2025 год начался, что называется, крайне продуктивно. На фоне переживаний из-за проблем со здоровьем бывшего супруга Брюса Уиллиса актриса с головой ушла в карьеру.

Мур начала запойно сниматься, штампуя один проект за другим. Последний из них — фильм «Субстанция», в котором она сыграла главную роль, наделал много шума и получил массу положительных отзывов от зрителей и критиков. Ошарашенная аудитория судачила — какие усилия приложила Мур, чтобы выложиться ради проекта на всю катушку.

Образ позабытой голливудской звезды Элизабет Спаркл принес Деми и «Золотой глобус» — первый за четверть века в карьере. Вместе с Мур за статуэтку боролись Зендея, Майки Мэдисон, Синтия Эриво, Карла София Гаскон и Эми Адамс.

Впрочем, и на статуэтке успех одной из самых сексапильных актрис зарубежного кинематографа, впрочем, не закончился. Спустя всего несколько недель после церемонии «Золотого глобуса» Деми Мур была объявлена в списке номинантов на премию «Оскар» — заслуги брюнетки были отмечены в категории «Лучшая женская роль первого плана» всё в той же «Субстанции».

За «Оскар» Мур поборется с Синтией Эриво, Майки Мэдисон и Фернандой Торрес.

Но, как говорится, не всё коту Масленица. Повод попереживать и поплакать в подушку Деми Мур подбросила стихия. Наравне с другими голливудскими звездами актриса едва не лишилась собственного особняка. Еще неделю знаменитость не могла сомкнуть глаз, изредка просыпаясь от звуков и непонятных шорохов. По ее собственному признанию, в какой-то момент у нее развился невроз.

Кэмерон Диас в роли Натали Кук

Кадр из к/ф «Ангелы Чарли», реж. МакДжи, 2000 г. www.globallookpress.com/Steffens

Роль агента Натали в «Ангелах Чарли» закрепила успех Кэмерон Диас в мире большого кино. Блиставшая в кинематографе еще задолго до того, как сняться в комедийном боевике, Диас быстро прощупала почву, осознала, как ей закрепиться в публичном поле, и планомерно «задвигала» соперниц одну за другой.

С тех пор актриса сыграла во многих крупнобюджетных проектах, стала востребованной и высокооплачиваемой звездой. К работе в «Ангелах Чарли» Диас подошла уже звездой с личным брендом и мировым именем.

Сниматься в проектах самых именитых режиссеров блондинка могла бы и дальше, если бы не одно «но» — в 2024 году 51-летняя Диас и ее супруг Бенджи Мэдден, за которого звезда вышла замуж, стали родителями во второй раз. На свет появился общий сын знаменитостей, которого родители решили назвать зычным именем Кардинал.

«Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый», — похвастался Бенджи в соцсетях сразу после счастливого события.

Спустя время после появления на свет второго ребенка Диас даже заговорила о возвращении в кинематограф и желании как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни, но вернуться в колею полноценно Кэмерон пока так и не смогла. В последние месяцы, как уверяют инсайдеры, Диас вынуждена разрываться между желанием работать и семейным уютом.

Напомним, помимо крошечного сына Кэмерон также воспитывает дочь Рэддикс Хлою Уайлдфауэр. Девочка появилась на свет 30 декабря 2019 года. На тот момент актрисе было 47 лет, и последние годы Диас полностью отказалась от любых предложений, чтобы на собственной шкуре прочувствовать на себе все прелести особенного положения.

Известно, что только когда малышке стукнуло три года, Диас решилась показать ее лицо общественности. Как и многие другие знаменитости, Диас выступает сторонницей концепции, что ребенка следует оберегать от посторонних глаз до определенного возраста, чтобы глазливые люди не навлекли на малышку негатив.

В редких, но метких интервью актриса положительно отзывалась о позднем материнстве. По ее мнению, родить после сорока лет лучше, чем в 25.

«Многие люди женятся и (или) заводят детей в молодости. Я же делаю все наоборот, в зрелости», — говорила Кэмерон. Актриса отмечала, что этот период стал самым счастливым временем в ее жизни. «Единственное, что на меня давит, это тот факт, что я должна дожить до 107 лет. Понимаете?» — шутила Диас.

Правда, и в материнстве Кэмерон Диас нашелся некоторый подвох. Оказалось, что обоих детей актрисе родила суррогатная мама. Смущенная звезда позже созналась, что для нее и супруга появление детей таким способом стало единственной возможностью воплотить желаемое в жизнь, не опасаясь за собственное здоровье.

Дрю Бэрримор в роли Дилан Сандерс

Кадр из к/ф «Ангелы Чарли», реж. МакДжи, 2000 г. www.globallookpress.com/IMAGO/RW

Дрю, прославившейся еще в детстве и слегка подзабывшейся к концу 90-х, работа над «Ангелами Чарли» принесла успех. Кинокритики вновь заговорили о Дрю Бэрримор как о выдающейся комедийной актрисе и звезде, способной подавать большие надежды.

А вот после окончания работы над проектом в жизнь голливудской знаменитости началась черная полоса. Сначала, в 2016 году, актриса со скандалом развелась со своим супругом Уиллом Коппельманом и несколько месяцев лечилась от алкоголя, а еще спустя время потеряла все стоящие предложения.

Уже осенью 2023 года Дрю Бэрримор ждал новый оглушительный удар: выход шоу, которое актриса сама спродюсировала и продумала полностью от «а» до «я», режиссеры вынуждены были отменить. Виной всему стала забастовка сценаристов из-за недоплат.

«Я выслушала всех и решила отложить премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка. Нет слов, чтобы выразить мои извинения всем, кого я задела, — в особенности нашей невероятной сценарной команде, которая сделала передачу такой, какая она есть сегодня», — писала в социальных сетях Бэрримор, выразив надежду, что решение проблемы удастся найти в скором времени.

Судя по тому, что шоу так и не увидело свет, Бэрримор выхода из ситуации так и не нашла.

Люси Лью в роли Алекс Мандэй

Кадр из к/ф «Ангелы Чарли», реж. МакДжи, 2000 г. www.globallookpress.com/IMAGO/RW

Ангела-агента Алекс сыграла Люси Лью, и эта роль стала одной из первых в череде успешных проектов актрисы наравне со съемками в проекте «Убить Билла». Сегодня у Люси впечатляющая фильмография, а еще она занимается продюсированием и пишет сценарии. О своей личной жизни звезда, которой сейчас 53 года, предпочитает не распространяться, но известно, что в 2015-м она стала мамой. На свет появился сын актрисы, Рокуэлл Ллойд.

Счастливое известие о пополнении в семье Лью быстро переросло в скандал: злостные папарацци тут же выследили актрису и вызнали, что восточная красавица родила ребенка не сама, а известия о беременности были ложными.

На Люси Лью обрушился шквал критики — звезде вменяли обман, критиковали за попытку пустить пыль в глаза, а заодно намекали на возраст. Рожать детей в 47 лет в Голливуде, по мнению страждущих, поздновато.

На упреки в «старорождении» Люси Лью тогда разразилась эмоциональным спичем, в котором заявила — к вопросу прибавления в семье она подошла так же ответственно, как и к работе.

«Мне кажется, я все сделала правильно. Я строила карьеру и не знала, когда закончу. Поэтому решила подстраховаться, и, думаю, это было лучшим решением — так же я принимаю решения, где буду сниматься», — объясняла она в интервью People в 2016 году.

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