Ханде Эрчел и Барыш Ардуч появились на премьере фильма «Оставь на ветру» в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 67 0

Ханде Эрчел и Барыш Ардуч появились на премьере фильма в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В этой картине турецкие актеры сыграли главные роли.

В Москве сегодня очень жарко! И дело не только в погоде, но и событии! В столицу России сегодня впервые приехали любимые миллионами россиян турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Вместе они сыграли в фильме «Оставь на ветру», на премьере которого корреспонденту 5-tv.ru удалось с ними поговорить.

Так, звезда «Постучись в мою дверь» в мою дверь призналась, что давно мечтала поработать в одном проекте с Барышом, поскольку была много наслышана о нем, в положительном ключе, конечно.

«Когда мы вместе заняли (главные. — Прим. ред.) роли в этом проекте, я поняла, почему (о нем так хорошо отзывались. — Прим. ред.), потому что он прекрасный человек, мне было очень комфортно с ним работать», — сказала Ханде Эрчел.

Барыш Ардуч, в свою очередь, не был многословен. Он лишь коротко, но ясно дал понять, что эти чувства несомненно взаимны в отношении к Ханде. Он отметил, что его очень привлекает аура турецкой коллеги.

Фильм «Оставь на ветру» рассказывает о друзьях Эге Языджи и Аслы Мансой. Это наследники крупной группы компаний, которые последний раз виделись, когда им было по пять лет. Они повзрослели, каждый пошел по своему пути. Эге стал беззаботным серфером, а Аслы — бизнесвумен. По сюжету героине предстоит убедить своего давнего приятеля разрешить строительство отеля в бухте, где он живет, иначе компания обанкротится. Естественно, предложение ему сперва не понравится. Удастся ли Аслы уговорить мужчину спасти бизнес? И чем закончится их встреча спустя столько лет?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова.

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