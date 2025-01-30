«Достойные работы»: Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 24 0

Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда «Постучись в мою дверь» приехала в Москву, чтобы представить новый фильм.

Турецкая актриса Ханде Эрчел планирует познакомиться с российским кинематографом, в частности с работами Юры Борисова. Об этом знаменитость рассказала на пресс-джанкете в Москве, передает корреспондент 5-tv.ru.

«К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. Я уверена, что очень достойные работы. Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», — отметила она.

К слову, Ханде Эрчел впервые прилетела в Россию. Звезда находится в Москве с рабочим визитом вместе с коллегой Барышем Ардуча — они прибыли на премьеру фильма «Оставь на ветру», в котором исполнили главные роли.

Эрчел признавалась, что давно планировала посетить Москву и рада, что появилась такая возможность. Актриса находится под впечатлением от архитектуры столицы и планирует отправиться на экскурсию по городу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханде Эрчел снимется в турецкой адаптации российского сериала «Почка». Звезда сыграет бескомпромиссную карьеристку, которая нуждается в экстренной пересадке жизненно важного органа.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
«Достойные работы»: Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова
16:26
Украинский пленный назвал бесполезной подготовку боевиков ВСУ инструкторами НАТО
16:14
Новак: рост ВВП России в 2024 году составил около 4%
16:06
Крушения пассажирского самолета в Вашингтоне можно было избежать: кто виноват в трагедии
16:02
Турецкая актриса Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву
15:55
Люди слепнут от наггетсов? Действительно ли фастфуд губит зрение

Сейчас читают

Турецкая актриса Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву
Суд признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков
«Неплохая идея»: мать Александра Винника может обратиться к Трампу или Маску
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год