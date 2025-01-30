«Достойные работы»: Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова

Звезда «Постучись в мою дверь» приехала в Москву, чтобы представить новый фильм.

Турецкая актриса Ханде Эрчел планирует познакомиться с российским кинематографом, в частности с работами Юры Борисова. Об этом знаменитость рассказала на пресс-джанкете в Москве, передает корреспондент 5-tv.ru.

«К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. Я уверена, что очень достойные работы. Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», — отметила она.

К слову, Ханде Эрчел впервые прилетела в Россию. Звезда находится в Москве с рабочим визитом вместе с коллегой Барышем Ардуча — они прибыли на премьеру фильма «Оставь на ветру», в котором исполнили главные роли.

Эрчел признавалась, что давно планировала посетить Москву и рада, что появилась такая возможность. Актриса находится под впечатлением от архитектуры столицы и планирует отправиться на экскурсию по городу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханде Эрчел снимется в турецкой адаптации российского сериала «Почка». Звезда сыграет бескомпромиссную карьеристку, которая нуждается в экстренной пересадке жизненно важного органа.