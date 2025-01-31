Чтобы облегчить работу штурмовикам, расчеты «Градов» наносят удары по вражеским танкам, минометам, и живой силе.

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» ударил по позициям ВСУ на южно-донецком направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи была уничтожена техника и пехота неприятеля.

Ежедневно наши бойцы работают в сложнейших боевых условиях, в частности из-за возможной атаки вражеских БПЛА, но системы РЭБ не дают ВСУ поразить позиции артиллеристов при помощи FPV-дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.