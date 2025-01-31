Артиллерия группировки «Восток» громит позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Опубликовано видео, как артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Чтобы облегчить работу штурмовикам, расчеты «Градов» наносят удары по вражеским танкам, минометам, и живой силе.

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» ударил по позициям ВСУ на южно-донецком направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи была уничтожена техника и пехота неприятеля.

Ежедневно наши бойцы работают в сложнейших боевых условиях, в частности из-за возможной атаки вражеских БПЛА, но системы РЭБ не дают ВСУ поразить позиции артиллеристов при помощи FPV-дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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