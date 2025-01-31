Около 50 отелей Антальи закроют после пожара на турецком курорте

Турецкие власти намерены закрыть около 50 отелей в провинции Анталья после трагического пожара на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 76 человек. Новость транслировал в эфире местный телеканал NTV.

С таким распоряжением выступил замминистра культуры и туризма Надир Алпаслан, по чьему распоряжению в соответствующие органы было разослано письмо.

«В нем содержится просьба опечатать… объекты, не имеющие лицензии на ведение бизнеса… и не получившие сертификат туристической деятельности…» — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган не смог сдержать слез на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая, которую транслировали местные телеканалы.

Возгорание в отеле произошло в ночь на 21 января на этаже, где расположен ресторан. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. Его долго не могли взять под контроль. Внутри находились более 230-ти постояльцев. Люди в панике связывали вместе простыни и пытались по ним спуститься из окон. Уточняется, что пожарная сигнализация в отеле не сработала. Гости также жаловались на отсутствие света и аварийных систем оповещения. Администрация отеля (его владелец также задержан) выразила соболезнования и обещала сотрудничать со следствием.