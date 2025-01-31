В Европе хотят ввести пошлины на российские удобрения

Эфирная новость 17 0

Европа намерена ввести пошлины на удобрения из России

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В то же время, Евросоюз лелеет планы восстановить поставки нашего газа.

В ЕС обсуждают введение заградительных пошлин для российских удобрений. То есть опять в попытке навредить Москве, Европа делает подножку себе.

Все эти метания с придумыванием новых санкций — не что иное, как большая политическая игра. И чтобы понять какие в ней правила и существуют ли они, вообще, надо очень внимательно посмотреть на участников этой дуэли.

Впрочем, есть и позитивные стремления у европейских политиков. Не случайно сегодняшний тираж Financial Time вышел с аналитической статьей о том, что ЕС необходимо восстанавливать поставки трубопроводного газа из России. По данным издания консультации уже идут.

Ранее 5-tv.ru писал, что из собранных в Черном море нефтепродуктов создадут удобрение. Тем временем, танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации. Мебель и оборудование грузят в машины и вывозят. В это время все еще идет мониторинг выбросов нефтепродуктов в море и на береговой линии.

При хорошей погоде для исследования акватории используют специальные подводные дроны. Новых крупных выбросов нефтепродуктов не фиксируют.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.78
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Зумеры внезапно оценили красоту длинноволосого Нагиева
4:20
В Европе хотят ввести пошлины на российские удобрения
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля
3:41
Росстат заподозрили в неэффективном использовании имущества: подробности отчета Счетной палаты
3:21
У многоженца Сухова появился 30-й ребенок
3:01
Газовые хранилища Украины заполнены лишь на 10%

Сейчас читают

Душераздирающее послание сыну: последние слова погибших в авиакатастрофе супругов-фигуристов Наумова и Шишковой
В Москве прошла церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Х-хромосома, Мирон и другие: какие необычные имена детям придумали звездные родители

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год