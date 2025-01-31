В Европе хотят ввести пошлины на российские удобрения

В то же время, Евросоюз лелеет планы восстановить поставки нашего газа.

В ЕС обсуждают введение заградительных пошлин для российских удобрений. То есть опять в попытке навредить Москве, Европа делает подножку себе.

Все эти метания с придумыванием новых санкций — не что иное, как большая политическая игра. И чтобы понять какие в ней правила и существуют ли они, вообще, надо очень внимательно посмотреть на участников этой дуэли.

Впрочем, есть и позитивные стремления у европейских политиков. Не случайно сегодняшний тираж Financial Time вышел с аналитической статьей о том, что ЕС необходимо восстанавливать поставки трубопроводного газа из России. По данным издания консультации уже идут.

Ранее 5-tv.ru писал, что из собранных в Черном море нефтепродуктов создадут удобрение. Тем временем, танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации. Мебель и оборудование грузят в машины и вывозят. В это время все еще идет мониторинг выбросов нефтепродуктов в море и на береговой линии.

При хорошей погоде для исследования акватории используют специальные подводные дроны. Новых крупных выбросов нефтепродуктов не фиксируют.