В Европе хотят ввести пошлины на российские удобрения
Европа намерена ввести пошлины на удобрения из России
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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В то же время, Евросоюз лелеет планы восстановить поставки нашего газа.
В ЕС обсуждают введение заградительных пошлин для российских удобрений. То есть опять в попытке навредить Москве, Европа делает подножку себе.
Все эти метания с придумыванием новых санкций — не что иное, как большая политическая игра. И чтобы понять какие в ней правила и существуют ли они, вообще, надо очень внимательно посмотреть на участников этой дуэли.
Впрочем, есть и позитивные стремления у европейских политиков. Не случайно сегодняшний тираж Financial Time вышел с аналитической статьей о том, что ЕС необходимо восстанавливать поставки трубопроводного газа из России. По данным издания консультации уже идут.
Ранее 5-tv.ru писал, что из собранных в Черном море нефтепродуктов создадут удобрение. Тем временем, танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации. Мебель и оборудование грузят в машины и вывозят. В это время все еще идет мониторинг выбросов нефтепродуктов в море и на береговой линии.
При хорошей погоде для исследования акватории используют специальные подводные дроны. Новых крупных выбросов нефтепродуктов не фиксируют.
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